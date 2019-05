Klein-Nippon am Rhein: Düsseldorf feiert Japan-Tag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Hunderttausend Menschen werden heute zum Japan-Tag in Düsseldorf erwartet. Bei dem Fest werden von Mittag bis in die Nacht Musik, Sport, Tanz und Tradition aus Japan gezeigt. Am Rheinufer sind 90 Zelte aufgebaut. Dort können Besucher ab 12 Uhr unter anderem Kimonos anprobieren oder sich in der Kunst des Papierfaltens versuchen. Der jährlich veranstaltete Japan-Tag ist auch ein Kostümfest unter freiem Himmel: Hunderte Cosplayer kommen, die sich mit großem Aufwand wie Comic-Figuren kleiden.

Von dpa