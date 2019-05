Rechten-Demo in Dortmund: Auch Linksautonome werden erwartet

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund rüsten sich die Einsatzkräfte für mehrere Demonstrationen am Samstag. Ein bürgerliches Bündnis mit 500 angemeldeten Teilnehmern will gegen einen Marsch der rechtsextremen Partei «Die Rechte» am Mittag protestieren. Die Polizei rechnet auch mit bis zu 300 Anhängern des linksautonomen Bündnisses «BlockaDo». Zudem werden rund 100 Teilnehmer bei einer Demo der kommunistischen DKP erwartet.

Von dpa