Bottrop (dpa/lnw) - Ein Auto hat eine 90-jährige Fußgängerin in Bottrop erfasst und tödlich verletzt. Die Frau habe am Samstagabend die Straße betreten, als sie der Wagen anfuhr, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Trotz Reanimationsversuchen starb die 90-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Von dpa