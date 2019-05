Tritt in den Bauch: Streit nach Fußballspiel eskaliert

Moers (dpa/lnw) - Nach einer Partie der Fußball-Bezirksliga in Moers ist ein Streit zwischen zwei Spielern eskaliert. Nach Spielende habe ein 22-Jähriger einem Spieler der gegnerischen Mannschaft mit dem Stollenschuh in den Bauch getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Der 31-Jährige wurde dadurch am Sonntagabend leicht verletzt. Er kam zunächst in ein Krankenhaus, konnte dieses aber wenig später wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Schiedsrichter hatte den Platz zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Von dpa