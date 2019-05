Falscher Alarm: Feuerwehr rückt gegen harmlose Motte aus

Mit 30 Kräften war die Feuerwehr am Sonntagabend im Einsatz gewesen, um großflächige Nester gezielt mit Gasbrennern abzubrennen. In der Annahme, dass es sich um Gespinste des gefährlichen Eichenprozessionsspinners handele, waren die Feuerwehrleute in Schutzanzügen und Atemschutzfiltern ausgerüstet vorgegangen. Die Straße und umliegende Fußwege waren gesperrt worden. Erst als am Montag weitere Raupennester weggeflammt werden sollten, stellte man den Irrtum fest.