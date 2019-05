Kraftwerksbetreiber Steag baut bei den Erneuerbaren aus

Essen (dpa/lnw) - Der Essener Steinkohleverstromer Steag investiert in die Solarenergie. Eine Konzerntochter werde zum 1. Juli die Solarsparte des Bielefelder Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori übernehmen, teilte Steag am Montag mit. Die Neuerwerbung Gildemeister Energy Solutions mit Hauptsitz in Würzburg (Bayern) ist auf Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen spezialisiert.

Von dpa