Millionen-Betrug mit manipulierten Spielautomaten: Prozess

Hagen (dpa/lnw) - Mit manipulierten Spielautomaten soll ein Brüderpaar jahrelang Steuern in Höhe von mehr als 48 Millionen Euro unterschlagen haben. Die beiden Männer im Alter von 43 und 39 Jahren und ein weiterer Angeklagter (50) stehen deshalb seit diesem Montag in Hagen vor dem Landgericht. Zwischen Ende 2008 und September 2018 sollen sie in Spielhallen in zehn Städten vor allem im Ruhrgebiet sowie im Sauerland ihre Einnahmen kleingerechnet und so Steuern in großem Stil hinterzogen haben. Dazu sollen sie an den Geräten eine Betrugs-Software eingesetzt haben, die die Belege entsprechend fälschte.

Von dpa