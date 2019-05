Schalke-Ultras provozieren Ausschreitungen

Dortmund (dpa/lnw) - Beim Fußballspiel des Aplerbecker SC 09 gegen FC Schalke 04 ist es am Sonntag zu Ausschreitungen zwischen gewaltbereiten Anhängern der Gelsenkirchener und der Polizei gekommen. Wie die Polizei Dortmund am Montag mitteilte, reisten ungefähr 100 Schalker Anhänger, darunter zum größten Teil gewaltbereite Ultras, zu dem Oberligaspiel an. Sie sollen beim Einlass teilweise die Kassen und Ordner überrannt und für eine zehnminütige Verspätung des Anstoßes gesorgt haben.

Von dpa