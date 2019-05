Ring saß fest an entzündetem Finger: Einsatz der Feuerwehr

Dinslaken (dpa/lnw) - Ein festsitzender Ring am Finger einer Frau hat in Dinslaken zu einem Hilfseinsatz der Feuerwehr geführt. Die Frau sei mit starken Schmerzen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gekommen, berichtete die Feuerwehr am Dienstag. Der Ring habe sich von dem stark geschwollenen und entzündeten Finger nicht mehr lösen lassen. Auch im Krankenhaus konnte man ihr am Montag nicht helfen, weil der Ring aus Stahl war - zu hart für den Ringschneider im Krankenhaus. Die Feuerwehr und ein zur Hilfe gerufener Juwelier lösten das Problem: Mit einem schärferen Ringschneider konnte die Frau schließlich befreit werden.

Von dpa