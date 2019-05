Tödlicher Brand: Patientin entfachte Feuer wohl selbst

Duisburg (dpa/lnw) - Die im März bei einem Brand in einem Krankenhauszimmer in Duisburg gestorbene Patientin hat das Feuer zuvor wohl selbst entfacht. Davon gehen die Ermittler aus, nachdem genetisches Material der 56-Jährigen an einem im Zimmer gefundenen Feuerzeug nachgewiesen werden konnte. Nähere Angaben machte die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag nicht. Die Frau hatte allein in dem Zimmer gelegen. Bei dem Brand am 16. März hatten fünf weitere Patienten Rauchvergiftungen erlitten. Auf der Etage waren damals zwei Stationen verraucht worden.

Von dpa