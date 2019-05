Mevlüde-Genç-Medaille für Toleranz an Duisburger «Jungs»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Duisburger Jugendhilfeverein «Jungs» ist am Dienstag mit der ersten Mevlüde-Genç-Medaille ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte bei der Ehrung in der Düsseldorfer Staatskanzlei: «Der Verein arbeitet in Duisburg mit viel Herzblut daran, dass ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft gelingt und dass in Nordrhein-Westfalen kein Platz ist für Hass, Gewalt, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.»

Von dpa