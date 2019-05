Pornodreh im Bus: Sex-Videos kursieren auf Schülerhandys

Bad Laasphe/Siegen (dpa/lnw) - In einem örtlichen Linienbus gedrehte Pornofilme kursieren derzeit unter Schülern in Bad Laasphe im Sauerland. Am Dienstag reagierte das Städtische Gymnasium mit einem Brief an die Eltern, wie Schulleiterin Corie Hahn berichtete. Sie hatte in der vergangenen Woche von dem «Video mit pornografischem Inhalt» erfahren, dass unter Schülern von Handy zu Handy wandere. Es bestehe die Sorge, dass auch jüngere Klassen Zugriff auf das Filmchen hatten. Sie bittet daher die Eltern, die Handys ihrer Kinder zu prüfen, problematisches Material zu löschen und ihnen Gesprächsangebote zu machen.

Von dpa