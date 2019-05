16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Hünxe (dpa/lnw) - Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am Steuer einer Limousine am Niederrhein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aus Sicherheitsgründen ließen die Beamten den Fahrer ziehen, wie die Polizei in Wesel am Dienstag berichtete. Der verließ in einem Waldstück in Hünxe die Straße und kollidierte mit einem Baum. Als die Beamten den leeren Wagen im Wald entdeckt hatten, fing der an zu brennen.

Von dpa