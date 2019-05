Mönchengladbach (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach beginnt die Amtszeit von Marco Rose. Der neue Trainer wird heute im Borussia-Park offiziell vorgestellt. Der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer tritt die Nachfolge von Dieter Hecking an, unter dessen Regie die Borussia in der abgelaufenen Saison als Tabellenfünfter in die Europa League einzog. Rose gewann in diesem Jahr mit RB Salzburg das Double in Österreich. Seine neue Mannschaft wird Rose im Sommer-Trainingslager vom 14. bis 21. Juli in Rottach-Egern am Tegernsee auf die kommende Saison vorbereiten.