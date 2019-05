Laut LKA gab es Pläne für diese Initiative bereits vor dem massenhaften Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde. Fast 150 Bewerbungen sind für die Stellen eingegangen. Sven Schneider vom Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA sagte der «Rheinischen Post»: «Das sind keine Polizisten. Es sind Leute, die wir vom freien Arbeitsmarkt nehmen und als Tarifbeschäftigte einstellen.» In der Ausschreibung wurde unter anderem eine abgeschlossene Ausbildung im IT-, Büro-, oder Verwaltungsbereich mit guter Abschlussnote oder ein Studium verlangt. Das Auswahlverfahren läuft laut LKA noch, es soll bald abgeschlossen werden.