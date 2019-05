A40-Rheinbrücke: Zweite Lkw-Waage stoppt überladene Laster

Duisburg (dpa/lnw) - An der maroden A40-Rheinbrücke in Duisburg hindert seit Mittwochvormittag eine zweite Wiegeanlage zu schwere Lastwagen an der Weiterfahrt, diesmal in Fahrtrichtung Venlo. Auch die Polizei sei bereits vor Ort, um überladene Laster zu kontrollieren, sagte ein Sprecher von Straßen.NRW am Mittwoch. So soll die Brücke vor Überlastung und weiteren Schäden geschützt werden. Eine Lkw-Waage in Richtung Essen arbeitet bereits seit November 2018. Dort werden laut Straßen.NRW jede Woche bis zu 300 Lkw gestoppt.

Von dpa