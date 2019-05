Prozess um Auto-Attacke in Silvesternacht startet im Juni

Bottrop (dpa/lnw) - Der Mann, der in der vergangenen Silvesternacht mit seinem Wagen Feiernde in Bottrop und Essen attackiert haben soll, muss sich bald vor Gericht verantworten. Das Landgericht Essen hat den 7. Juni als Auftakttermin festgesetzt. Einem Gutachten zufolge war der Mann während der Tat aufgrund einer Psychose schuldunfähig. Deswegen muss das Landgericht in einem sogenannten Sicherungsverfahren entscheiden, ob der 50-Jährige in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird. Dort ist der Mann derzeit vorläufig untergebracht.

Von dpa