Iserlohn Roosters verpflichten Mike Halmo

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben den Kanadier Mike Halmo verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 28 Jahre alte Stürmer einen Jahresvertrag. Halmo spielte in der vergangenen Saison bei Ilves im finnischen Tampere, erzielte dort in 58 Spielen sechs Treffer und bereitete weitere elf Tore vor. «Mike ist ein unglaublich mannschaftsdienlich agierender Spieler», sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Von dpa