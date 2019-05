Reihenweise E-Bikes gestohlen: 17-Jähriger gefasst

Aachen (dpa/lnw) - 36 E-Bikes soll ein 17-jähriger mit zwei Komplizen in nur wenigen Tagen in Aachen gestohlen haben, am Dienstag nahm die Polizei den jungen Mann fest. Er wird nach Polizeiangaben von Mittwoch als Intensivtäter geführt. Er sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Diebe sollen die Räder gestohlen haben, um damit zu fahren. Sobald die Akkus leer waren, warfen sie die Räder einfach weg. Einige Bikes wurden inzwischen wiedergefunden. Der Gesamtschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Von dpa