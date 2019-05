Comedy-Auftritt in JVA Bochum kostete 5950 Euro

Bochum (dpa/lnw) - Nach dem umstrittenen Auftritt von Mitgliedern der TV-bekannten Gruppe «Rebell Comedy» in der JVA Bochum steht nun fest, was das 60-minütige Gastspiel gekostet hat. Laut Justizministerium stellten die Komiker 5950 Euro in Rechnung. «Das war eindeutig zu teuer», sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch. Die Justizvollzugsanstalten sollen jetzt sensibilisiert werden, bei Auftritten von Externen auf die Kosten zu achten.

Von dpa