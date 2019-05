Missbrauchsfall Lügde: Dritte Anklage in 162 Fällen

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde in Nordrhein-Westfalen hat das zuständige Landgericht Detmold nun auch zum dritten Angeklagten Details zu den Vorwürfen veröffentlicht. Die Anklagebehörde wirft demnach einem 34 Jahre alten Mann aus Steinheim insgesamt 162 Fälle des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Nach Angaben des Landgerichts Detmold umfasst die 45 Seiten lange Anklageschrift Taten im Zeitraum von 1999 bis zum 11. Januar 2019 auf dem Campingplatz bei Lügde, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat demnach 17 Opfer aufgeführt - acht Mädchen und neun Jungen - die zum Zeitpunkt der Taten minderjährig waren.

Zusätzlich ist der Besitz von kinder- und jugendpornographischen Fotos und Videos Teil der Anklage. Der 34-jährige Mann soll knapp 5000 Dateien besessen haben. Das Landgericht Detmold prüft jetzt, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird.

Missbrauch auf Campingplatz 1/15 Drei Männer sollen auf einem Campingplatz in Lügde im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe 23 Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben. Foto: Christian Müller

Der Campingplatz »Eichwald« in Lügde-Elbrinxen war bis Dienstag vor allem Dauercampern aus den Niederlanden und dem Ruhrgebiet bekannt. Foto: Christian Müller

Einer der Dauercamper, den hier alle kannten und beim Spitznamen riefen, soll zusammen mit zwei weiteren Männern Kinder missbraucht haben – insgesamt etwa 20, sagt die Staatsanwaltschaft Detmold. Foto: Christian Müller

Frank Schäfsmeier führt den Campingplatz »Eichwald« in Lügde. »Wir können nicht fassen, was hier passiert sein soll.« Foto: Christian Müller

Polizisten haben rot-weißes Absperrband um die Parzelle gezogen, auf der der Hauptbeschuldigte seit Jahrzehnten gelebt hat. Foto: Christian Müller

Dass der Junggeselle vor etwa zwei Jahren mit einem kleinen Mädchen auf dem Campingplatz »Eichwald« auftauchte, hat angeblich niemanden stutzig gemacht. Foto: Christian Müller

Zwei alte Wohnwagen, rundherum ein paar marode, hölzerne Anbauten... Foto: Christian Müller

... die Unterkunft wirkt heruntergekommenen. Foto: Christian Müller

Ein arbeitsloser Junggeselle, der in einem Wohnwagen lebt und trotzdem nach eigenen Angaben vom Jugendamt ein Pflegekind anvertraut bekommt – der Fall wirft Fragen auf, zumal der Mann jetzt unter Missbrauchsverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Foto: Christian Müller

Ganz geheuer war die Sache dem Jugendamt aber wohl doch nicht. Nach WESTFALEN-BLATT -Informationen soll die Behörde den Mann aufgefordert haben, sich eine richtige Wohnung zu suchen. Foto: Christian Müller

Die fand er 2018 nicht weit vom Campingplatz entfernt über der früheren Sparkassenfiliale von Elbrinxen. Foto: Christian Müller

Ein älterer Mann aus der Nachbarschaft: »Ich habe mitbekommen, dass er die Wohnung tapeziert hat. Aber eingezogen ist er bis heute nicht.« Foto: Christian Müller

Die Pflegetochter soll aus dem benachbarten Niedersachsen stammen und ins zweite Schuljahr gehen. Foto: Christian Müller

Sie soll ebenfalls zu den Opfern gehören und von ihrem Pflegevater missbraucht worden sein. Foto: Christian Müller

Die drei Verdächtigen - 56, 48 und 33 Jahre alte Männer - befinden sich in Untersuchungshaft. Foto: Christian Müller

Im Fall der beiden anderen Hauptbeschuldigten hatte das Gericht bereits zu einem früheren Zeitpunkt Details veröffentlicht. Demnach werden dem 56-jährigen Hauptverdächtigen von der Staatsanwaltschaft in der Anklage 293 Fälle vorgeworfen. Der Mann muss sich unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie dem Besitz von kinderpornografischen Schriften verantworten.

Ein mutmaßlicher Komplize (49) des Mannes aus Stade in Niedersachsen ist mitangeklagt, weil er unter anderem in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen des Dauercampers teilgenommen haben soll. Teilweise soll er den Hauptverdächtigen vorher ausdrücklich zum Missbrauch aufgefordert haben. Nach bisheriger Planung könnte der Prozess am 27. Juni in Detmold beginnen.