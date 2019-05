«Rest macht die Versicherung»: Unfallfahrer verschwindet

Langerwehe (dpa/lnw) - Ein junger Autofahrer hat auf der Autobahn 4 zwei Frauen in einen Unfall verwickelt und sich mit einem dreisten Spruch entfernt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 19-Jährige bei Düren das Fahrzeug von zwei Frauen nach ersten Ermittlungen abgedrängt, so dass die beiden eine Mittelbetonwand rammten. Danach habe der junge Fahrer zwar angehalten und und nach den unverletzten Frauen geschaut - dann verschwand er aber mit den Worten «Den Rest macht die Versicherung».

Von dpa