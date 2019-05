König Felipe an EU: Nehmt die Angst von Bürgern ernst

Aachen (dpa) - Der spanische König Felipe hat davor gewarnt, die Angst von Bürgern vor einer unsicheren Zukunft in Europa zu unterschätzen. Diese Angst sei eine mächtige Kraft. «Die Angst, die heute Millionen unserer Miteuropäer spüren, sie stammt aus Unsicherheit und der Erfahrung des Ungleichseins und wird von der kürzlichen Wirtschaftskrise natürlich noch verstärkt», sagte der König am Donnerstag bei der Karlspreisverleihung an UN-Generalsekretär António Guterres. Diese Menschen könne man für die europäische Sache wiedergewinnen. Die europäischen Institutionen müssten die Bedürfnisse dieser Menschen wahrnehmen und darauf antworten.