Bilderbuch-Wetter am Wochenende: Sommeranfang bringt Sonne

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende bringt Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch: Jeden Tag wird es wärmer und die Sonne scheint von einem zunehmend wolkenlosen Himmel. Am Sonntag seien an die 16 Sonnenstunden möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen. Mit Temperaturen von bis zu 31 Grad werde der Sonntag in Nordrhein-Westfalen wohl der bislang wärmste Tag des Jahres.

Von dpa