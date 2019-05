Jugendliche Treppe hinuntergestoßen: Video-Auswertung läuft

Dortmund (dpa/lnw) - Zwei Wochen nach dem Angriff auf eine 17-Jährige am Dortmunder Hauptbahnhof suchen die Ermittler weiter nach dem Täter. Man habe Video-Aufzeichnungen ausgewertet, das sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Ein oder mehrere Täter hatten die Jugendliche an einer Treppe zur U-Bahn plötzlich aus einer Menge heraus geschubst. Die aus Syrien stammende 17-Jährige war zehn bis 15 Stufen hinabgefallen, verletzt liegen geblieben und unter anderem wegen einer Prellung am Kopf in einer Klinik behandelt worden.

