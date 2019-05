Mutmaßliche Automatensprenger in Niederlanden festgenommen

München/Germering (dpa/lby) - Eine Bande aus den Niederlanden soll im Raum München mehrere Geldautomaten gesprengt haben. Einsatzkräfte nahmen nach Angaben des Polizeipräsidiums München vom Freitag vier Tatverdächtige in dem Nachbarland fest. Eine 23-Jährige wurde am Montag in Amsterdam verhaftet, zwei 25-Jährige und einen 21-Jährigen nahmen die Ermittler in der Region Gelderland fest. Sie sollen einem Sprecher zufolge nach Bayern überstellt werden. Gegen die mutmaßlichen Täter lagen Haftbefehle vor.

Von dpa