Geldautomat gesprengt: Sachschaden von 50 000 Euro

Emsdetten (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Emsdetten im Münsterland einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei waren zwei dunkel gekleidete Maskierte in die Bankfiliale eingebrochen. Der Geldautomat sei zerborsten und Scheiben seien zu Bruch gegangen. «Es hat mächtig gerumst», hieß es in der Leitstelle. Mit einer Beute in bislang unbekannter Höhe flohen die Täter anschließen in einem Auto mit einem weiteren Helfer am Steuer. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 50 000 Euro.

Von dpa