Erneuter Schulbrand in Erkrath: Grundschule brennt nieder

Erkrath (dpa/lnw) - Ein großes Feuer in einer Grundschule in Erkrath ist seit dem Sonntagmorgen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten aber weiter an, wie der Leiter der Feuerwehr am Sonntag sagte. Der Brand im Kreis Mettmann war Samstagabend gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das halbe Gebäude bereits in Flammen gestanden. Das Feuer habe in der Nacht große Teile der Schule zerstört. Die Decke sei teilweise eingestürzt, Gebäudeteile seien bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte die Feuerwehr. Unklar sei, ob am Montag Unterricht stattfinden könne. Zwei Drittel der Schule seien auf keinen Fall nutzbar.

Von dpa