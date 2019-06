Auf Autobahn aus Versehen von Brücke gesprungen

Oberhausen (dpa/lnw) - Beim Versuch, sich vor einem mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Lastwagen in Sicherheit zu bringen, ist ein 50 Jahre alter Mann von einer Autobahnbrücke gestürzt. Der Mann sei am Montag kurz nach drei Uhr morgens auf der A42 bei Oberhausen aus Versehen über das Brückengeländer gesprungen und in einen acht bis zehn Meter tiefer gelegenen Wald gefallen, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa