Unbekannter tritt Rentner ins Gesicht

Köln (dpa/lnw) - Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag mehrfach brutal auf einen Rentner in Köln eingetreten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flüchtete der Täter anschließend auf dem Fahrrad des Opfers. Der 80-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Von dpa