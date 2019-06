Tresor leer geräumt: Angestellter gefesselt auf Feld

Minden (dpa/lnw) - Unbekannte haben den Tresor eines Lebensmittelmarktes in Minden leergeräumt und die Tageseinnahmen erbeutet. Die zwei maskierten Männer überfielen nachts einen Mitarbeiter der Filiale auf dem Fahrrad, bedrohten den 32-Jährigen mit einer Schusswaffe und nahmen ihm den Geschäftsschlüssel ab, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Angestellte sagte aus, das Räuber-Duo habe ihn am späten Samstagabend vom Rad gestoßen, unter Waffengewalt in ein Getreidefeld verschleppt und dort gefesselt.

Von dpa