Neue Ampelmännchen: Bergmänner leuchten in Bergkamen

Bergkamen (dpa/lnw) - In der Ruhrgebietsstadt Bergkamen leuchten den Fußgängern seit Montag auch Bergmänner als Ampelmännchen entgegen. An sechs Ampelanlagen regele nun ein kleiner Kumpel mit Grubenlampe in Grün oder Rot den Verkehr, sagte eine Sprecherin der Stadt. Demnächst sollen zudem zwei Ampelanlagen mit Römer-Bildern den Betrieb aufnehmen. Der Stadtrat hatte im April beide Motive abgesegnet und dafür rund 13 000 Euro Kosten eingeplant.