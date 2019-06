Tödliche Schüsse in Wuppertal offenbar aufgeklärt

Wuppertal (dpa/lnw) - Der tödliche Anschlag auf einen 36-jährigen Mann vor gut einem Monat in Wuppertal ist anscheinend aufgeklärt. Spezialkräfte hätten am vergangenen Freitag einen Verdächtigen festgenommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Gegen den 33-Jährigen sei inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden.