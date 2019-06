Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Ein Dobermann hat auf einem Spielplatz in Mülheim an der Ruhr eine 13-Jährige mehrfach in den Rücken und ins Bein gebissen. Der Halter pfiff den Hund laut Polizeimitteilung vom Montag danach zurück und verschwand, ohne zu helfen.

Von dpa