«Astro-Alex» trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Köln ein

Köln (dpa) - Astronaut Alexander Gerst hat sich am Montag in das Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen. «Ich bin seit fast genau zehn Jahren Wahl-Kölner», sagte «Astro-Alex» im Historischen Rathaus. Der 43-Jährige wohnt in der Stadt, weil dort das Europäische Astronautenzentrum angesiedelt ist. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) würdigte Gerst als «Mann mit starkem Vorbildcharakter». Sie lobte seine «exorbitanten Leistungen» ebenso wie seine «offen bekannte Liebe zu Köln».

Von dpa