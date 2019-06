Prozess-Auftakt um Trickbetrug per Telefon

Ob Enkeltrick oder Anruf durch vermeintliche Polizeibeamte - ältere Menschen fallen immer wieder am Telefon auf Betrüger herein. Jetzt beginnt am Landgericht Bielefeld ein Prozess um diese Masche. Laut Anklage verloren die Senioren rund 630 000 Euro.