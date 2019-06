Trickbetrug an Senioren: Angeklagte wollen aussagen

Bielefeld (dpa/lnw) - Sie sollen Senioren in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen um mehr als eine halbe Million Euro betrogen haben: Zum Prozess-Auftakt um Trickbetrügereien am Landgericht Bielefeld haben sich die Beteiligten am Dienstag auf einen Strafrahmen geeinigt. Sollten die beiden Angeklagte umfangreiche Geständnisse ablegen und auch Namen zu weiteren Mittätern in Deutschland nennen, müssen die beiden für maximal vier Jahre und neun Monate, beziehungsweise drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Angeklagten, ein 28-Jähriger aus Hannover und eine 27-Jährige aus Elmshorn in Schleswig-Holstein, stimmten zu und kündigten für den nächsten Prozesstag Aussagen an.

Von dpa