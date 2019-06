Gewitter erreicht Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

Offenbach (dpa) - Ein Gewitter hat am Dienstagabend den Westen Nordrhein-Westfalens und von Rheinland-Pfalz erreicht. Bei Aachen seien Böen mit Geschwindigkeiten bis 90 Stundenkilometer gemessen worden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Abend. Auch im Saarland und in Hessen werde das Gewitter bald eintreffen, sagte der Sprecher. Zuvor war es mit noch stärkeren Winden über die Benelux-Staaten gezogen. «Zur Zeit schwächelt das Gewitter etwas», sagte der DWD-Meteorologe.

Von dpa