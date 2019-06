Dortmund (dpa/lnw) - Der Deutsche Städtetag will auf seiner Hauptversammlung in Dortmund mehr Anstrengungen bei Wohnungsbau, Verkehr und Klimaschutz einfordern. Ein Teil der Menschen fühle sich abgehängt, es brauche wieder mehr Zusammenhalt, sagte Verbandspräsident Markus Lewe (CDU) vor der offiziellen Auftaktveranstaltung heute. Rund 400 000 Wohnungen pro Jahr müssten neu gebaut werden, der soziale Wohnungsbau sei dabei elementar. Wer weniger Geld habe, werde zunehmend an den Rand der Stadt gedrängt, monierte der Oberbürgermeister von Münster. Zu Beginn der Tagung unter dem Motto «Zusammenhalten in unseren Städten» redet auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Am Mittag spricht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor erwarteten 1300 Delegierten und Gästen. Der kommunale Spitzenverband vertritt nach eigenen Angaben rund 3400 Städte und Gemeinden mit fast 52 Millionen Einwohnern gegenüber Bund und Ländern. Am Donnerstag soll der Städtetagspräsident neu gewählt werden. Als Favorit gilt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).