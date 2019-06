Köln (dpa/lnw) - In Köln ist am Mittwoch eine 79 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus gefunden worden. Aufgrund ihrer Verletzungen geht die Polizei nach eigenen Angaben von einer Gewalttat aus. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Festgenommen worden sei noch niemand, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa