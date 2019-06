Städtetag plant «Dortmunder Erklärung» und wählt neue Spitze

Dortmund (dpa) - Der Deutsche Städtetag setzt seine Hauptversammlung in Dortmund heute mit der Wahl eines neuen Präsidenten fort. Als Favorit gilt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Auch die Posten des Vizepräsidenten und der Stellvertreter sind für zwei Jahre neu zu besetzen. Der kommunale Spitzenverband will zudem eine «Dortmunder Erklärung» beschließen, in dem zentrale Anliegen formuliert werden. Der Städtetag vertritt nach eigenen Angaben rund 3400 Städte und Gemeinden mit 52 Millionen Einwohnern gegenüber Bund und Ländern.

Von dpa