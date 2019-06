Wartezeiten auf Autobahnen im Ruhrgebiet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in NRW müssen sich am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr auf Wartezeiten und Staus einstellen. Besonders betroffen ist das Ruhrgebiet. Auf der A42 bei Kamp-Lintfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop-Süd und Gelsenkirchen-Zentrum kommt es laut WDR-Staumelder zu mehr als 20 Minuten Verzögerungen. Auch auf der A40 bei Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Frillendorf staut es sich auf sechs Kilometern. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Donnerstagmorgen über Staus mit einer Gesamtlänge von zwischenzeitlich etwa 84 Kilometern.

Von dpa