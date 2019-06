Greuther Fürth verpflichtet BVB-Offensivtalent Kehr

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Nachwuchstalent Robin Kehr verpflichtet. Der offensive Flügelspieler kommt aus der A-Jugend von Borussia Dortmund zum Fußball-Zweitligisten, wie die Franken am Donnerstag bekanntgaben. Der 19-Jährige, der erst am Wochenende mit den BVB-Junioren deutscher Meister geworden war, unterschrieb für drei Jahre bis 2022. Die Fürther hoffen bei Kehr auf die Flexibilität in der Offensive, auf die Schnelligkeit und den «guten Torabschluss», wie Trainer Stefan Leitl sagte. Kehr meinte, die SpVgg sei «genau die richtige Station, um im Herrenbereich anzukommen».

Von dpa