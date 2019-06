Frau in Höxter getötet: Neue Hinweise nach «Aktenzeichen XY»

Höxter/Bielefeld (dpa/lnw) - Sechs Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Höxter geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Nachdem der Fall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vorgestellt worden war, hätten sich 17 Zuschauer gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. «Zwei der Hinweise stufen wir als sehr vielversprechend ein.»

Von dpa