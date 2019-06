Mann gerät unter Eisenträger und stirbt

Neunkirchen (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Neunkirchen bei Siegen bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 42-Jährige geriet ersten Ermittlungen zufolge in der Lagerhalle eines Betriebes unter einen herunterstürzenden Stapel von tonnenschweren Eisenträgern, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Ein Notarzt konnte nach dem Unglück am Mittwoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.

Von dpa