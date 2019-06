Risse in Haus in Düsseldorfer Innenstadt: Entwarnung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen Rissen an der Fassade ist ein mehrstöckiges Haus in der Düsseldorfer Innenstadt am Donnerstag aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Am Nachmittag gab ein Statiker Entwarnung: Das Haus sei nicht einsturzgefährdet. Die Polizei löste die Sperrung der angrenzenden Oststraße wieder auf.