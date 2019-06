Trittschall kann für Wohnungseigentümer teuer werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wohnungseigentümer sind in der Wahl ihres Bodenbelags nicht so frei wie viele glauben - mit finanziell erheblichen Folgen. Darauf hat das Landgericht Düsseldorf am Donnerstag hingewiesen (Az.: 19 S 152/18). Ein Eigentümer hatte aus seiner Wohnung in Mönchengladbach den Teppich entfernen und Fliesen legen lassen. Danach lag der Trittschall deutlich über der zulässigen Norm von 53 Dezibel.

Von dpa