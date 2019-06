Bürgerbündnis für Erhalt von Dörfern in Braunkohleregionen

Berlin (dpa) - Vertreter eines Bürgerbündnisses aus den Braunkohlerevieren in der Lausitz, dem Rheinland und dem Leipziger Land haben eine Garantie für die vom Kohleabbau bedrohten Dörfer gefordert. Zudem verlangten sie am Donnerstag in Berlin Mitbestimmung bei der Ausgestaltung des Kohleausstiegsgesetzes. Sie kündigten Proteste am Braunkohle-Tagebau Garzweiler (NRW) am 22. Juni an.

Von dpa