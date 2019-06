Essen (dpa/lnw) - Vor dem Essener Schwurgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Amokfahrer der laut Staatsanwaltschaft aus fremdenfeindlichen Motiven bewusst Menschen überfahren wollte. Der 50-jährige Deutsche soll mit seinem Auto in der Silvesternacht 2018 gezielt auf Menschengruppen zugefahren sein, die aus seiner Sicht einen Migrationshintergrund hatten. Dabei waren in Bottrop und Essen 14 Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Mordversuch. Eine Bestrafung droht dem Autofahrer aber nicht. Er gilt als psychisch krank und schuldunfähig. Die Richter müssen jedoch prüfen, ob er in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden muss.