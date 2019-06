Vorstand der NRW-SPD kommt zu Sondersitzung zusammen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp eine Woche nach dem Rücktritt der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kommt der Vorstand der nordrhein-westfälischen SPD heute in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Unter der Führung von NRW-Parteichef Sebastian Hartmann will die Spitze des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes Vorschläge für den Bundesvorstand in Berlin ausarbeiten.

Von dpa